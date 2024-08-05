Пять школ в Серпухове вошли в программу капитального ремонта 2025 года

В этом году начинается подготовка к капитальному ремонту и проектно-изыскательские работы. Более 4500 учеников временно переедут в соседние школы. Сейчас специалисты прорабатывают логистику и новое расписание. Вся информация появится на официальном сайте комитета по образованию городского округа Серпухов, а также на сайте учреждений.

В рамках капитальных ремонтах в школах приведут в порядок кровлю, фасад, учебные классы, пищеблок, спортивные залы, инженерные коммуникации и слаботочные системы. К 2025-2026 учебному году закупят мебель, оборудование для уроков химии, физики, столовой, компьютерных классов, инвентарь для занятий по физкультуре.

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