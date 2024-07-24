24 июля 2024, 09:12

Пять школ и детских садов отремонтируют в Химках к концу года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Капитальный ремонт ведется в шести образовательных учреждениях в Химках. Пять из них сдадут к концу года.

Ремонт в гимназии № 23 находятся на финальном этапе: специалисты укладывают полы, устанавливают освещение и окрашивают фасад.

Дом детского творчества «Созвездие» готов на 30%. Строители штукатурят стены и обновляют кровлю.

Работы в детском саду на 350 мест в деревне Юрлово также подходят к концу. Внутри оборудовали современные музыкальные и спортивные залы, групповые комнаты, медицинский кабинет.

Эти три объекта откроют к 1 сентября. К концу года завершится реконструкцию дошкольного отделения лицея № 7 в Старых Химках. Там рабочие демонтировали полы, стены, коммуникации и стяжки. Внутреннюю отделку ведут и в детском саду «Радуга». Строители устанавливают системы отопления и канализации, меняют кровлю.

Напомним, что к 2026 году в Новогорске построят воспитательно-образовательный комплекс. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

«Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность. Особое внимание уделяем качеству проводимых работ, а также соблюдению заявленных сроков», - поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Химки Ремонтные работы Образование
24 июля 2024, 09:30
Юная роллерша Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России
Телеканал «360»
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Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России. В год и семь месяцев девочка стала самым юным роллером страны.

Двухлетняя Варвара, как взрослый спортсмен, регулярно тренируется кататься на роликах.

«Мы с ней начали изучать рампы, горки, заезды. Пока я ее придерживаю, но иногда она уже сама шикарно стоит и катится, понимает, как держать тело», - рассказал отец девочки Вячеслав Егоров.

Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители - все твердо стоят на коньках. У ее семьи своя роллер-школа в Подольске.

Первый раз Варвара попросила надеть ей ролики в год и пять месяцев. Сейчас она уже свободно проезжает более двух километров и принимает участие в фестивалях по роллер-спорту.

Родители Вари быстро увидели талант в дочке и отправили заявку в Книгу рекордов России. Они записали видео без склеек, где Варя в неполные два года проехала по прямой 200 метров. Рекорд зафиксировали.

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Подольск Рекорды
24 июля 2024, 09:22
Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 июля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе, 24 и 25 июля на большей части территории Подмосковья ожидают второй класс пожарной опасности. При этом третий установится в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

В пятницу, 26 июля, третий класс пожарной опасности спрогнозировали почти по всей области, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах будет первый класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможные короткие дожди.

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Лесные пожары
24 июля 2024, 09:19
Созданную прихожанами мозаику установили в храме Дубны
Телеканал «360»
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Новая икона «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа» появилась в Дубне. Ее установили в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.

Образ собрали в технике мозаики в мастерской Михаила Полякова. Над иконой работали полгода. Ее высота - три метра, а размер фрагментов для ликов - миллиметр.

Она сделана по подобию напечатанной иконы, которая ранее висела в храме. Сейчас же образ изготовлен в каноничном стиле и в традиционных материалах.

«Она будет на возвышении, и ее будет видно с любой точки храма. Прихожане оценили это и поблагодарили, тем более это труд целой мастерской», - отметил клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадий Терехин.

Мозаику успешно установили на этой неделе. Это уже вторая работа, которую художник-мозаичист Михаил Поляков делает для храмов Дубны.

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Дубна Религия
24 июля 2024, 09:18
Лекция о подвигах советских летчиков прошла в волонтерском центре в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекция «Защищая небо» прошла в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Провел ее руководитель Музея боевой и воинской славы школы № 30 Александр Титенок.

Экскурсия была приурочена к важной дате - 22 июля 1941 года советские солдаты отразили авианалет немецкой армии. Титенок представил детям экспонаты музея времен Великой Отечественной войны, в том числе и форму летчиков. Завершил встречу кинопоказ отечественного исторического фильма «В бой идут одни старики».

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Волонтеры округа регулярно проводят благотворительные акции, круглые столы, лекции и выставки.

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Химки Молодежь Патриотизм

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