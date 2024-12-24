Пять площадок для запуска салютов открылись в Химках

Запустить праздничный салют жители Химок смогут с пляжа в парке имени Льва Толстого, с берега канала имени Москвы близ баскетбольного центра «Химки», на территории хоккейной коробки в парке имени Величко, из парка «Лукоморье» и у поймы реки «Сходня» в парке «Подрезково».

Коммунальщики расчистят площадки от снега и оборудуют для запуска фейерверков к новогодним выходным.

Также жителям округа напомнили правила безопасности при использовании пиротехники.

Перед запуском важно надежно зафиксировать пусковую трубу в снегу, направив ее вверх, установить специальный стабилизатор и расправить фитиль. Как только фитиль загорится, необходимо немедленно отойти на 35-50 метров от места запуска.

Также нужно следить за тем, чтобы залп не попал в ближайшие дома и деревья.