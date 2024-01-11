Пять площадок для утилизации новогодних елей откроют в Солнечногорске в январе

Еловые ветки отвезут на животноводческие фермы и в зоопарки для изготовления кормов, а стволы деревьев превратят в щепу для компоста. Деревья следует передавать на утилизацию без украшений, мишуры, скотча и блесток.

«Экологическая акция „Подари елке вторую жизнь“ проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках национального проекта „Экология“. Мероприятие организуют для того, чтобы предотвратить навалы сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и увеличить объемы вторичного сырья», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Всего в округе в этом году будет пять площадок по приему новогодних деревьев. Одна из них - площадка «Мегабак» вблизи дома № 8 на Школьной улице в Солнечногорске. Также сдать деревья на переработку можно рядом с домом № 5 в микрорайоне № 2 в дачном поселке Поварово; у дома № 28 в поселке Смирновка; около дома № 9 на Центральной улице в деревне Ложки; на пересечении Тверецкого проезда и улицы Трехсвятской в деревне Голубое.

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