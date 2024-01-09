Пять площадок для утилизации новогодних елей откроют в Лобне в январе

Эта акция поможет собрать и утилизировать новогодние ели. Всего в Лобне будет работать пять площадок: на улице Гагарина, 8; Горького, 1-23; Краснополянской, 50; Комиссара Агапова, 4; Букинском шоссе, 8.

Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в рамках национального проекта «Экология». Хвойные деревья нельзя отправлять в баки для отходов, расположенных на контейнерных площадках. Перед тем, как привезти ель на спецплощадку для утилизации, необходимо снять с нее игрушки, мишуру, убрать искусственный снег, блестки, скотч, веревки и пленку.

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