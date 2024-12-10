Пять новых молодых врачей приступили к работе в Богородском округе

Новые терапевты появились в поликлинике № 2, стоматолог - в Купавинской детской поликлинике, эндокринолог - в Купавинской городской поликлинике, кардиолог - в Ногинской поликлинике № 1.

Всего с начала года в медучреждениях муниципалитета приступили к работе 58 врачей. В Богородском округе разработан комплекс мер социальной поддержки для привлечения квалифицированных специалистов. Десять врачей получали компенсацию за наем жилья. 17 врачей воспользовались новой мерой социальной поддержки - выплатой врачам, впервые трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Богородского округа. Также 73 студента из округа получают стипендию и компенсацию транспортных расходов. В В декабре стартует новый проект - тематические экскурсии для ребят по объектам здравоохранения муниципалитета. Первой в списке значится новая станция скорой медицинской помощи. Цель - помочь школьникам определиться с выбором будущей специальности.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева врачам предоставляются дополнительные выплаты, льготы на приобретение жилья и субсидии на целевое обучение.

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