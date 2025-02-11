11 февраля 2025, 20:17

Пять новых блочно-модульных котельных заработают в Шатуре в 2025 году

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В 2024 году в поселках Бакшеево, Мишеронский и Радовицкий муниципального округа Шатура началось строительство новых котельных. В этом году планируется возведение современных котельных в микрорайоне Керва и поселке Шатурторф.

Эти работы являются ключевыми шагами в развитии инфраструктуры округа и улучшении качества жизни местных жителей. Проектирование инженерных систем в Рошале осуществляется с соблюдением современных экологических стандартов и требований энергоэффективности.

«В нашем округе в текущем году будет введено в эксплуатацию пять новых блочно-модульных котельных, а еще шесть объектов пройдут модернизацию. На ближайшие три года мы запланировали строительство еще три котельных и два КНР. Также завершается проектирование инженерных сетей в Рошале, включая впервые горячее водоснабжение», - сообщил глава Шатурского муниципального округа Николай Прилуцкий.

Напомним, что масштабная программа модернизации системы теплоснабжения реализуется в Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

ЖКХ Отопление Шатура
11 февраля 2025, 20:55
Кадеты из Солнечногорска победили на всероссийском образовательном форуме
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Кадеты Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», который проходил в Санкт-Петербурге. Ребята заняли первое место в общем зачете.

В рамках форума кадеты Радумльского лицея-интерната продемонстрировали высокий уровень подготовки, участвуя в олимпиадах и представив 20 научно-исследовательских проектов, охватывающих широкий спектр дисциплин - от физики до истории и литературы.

«Учащиеся лицея обошли соперников из других регионов, заняв призовые места в нескольких дисциплинах. Их успехи были высоко оценены экспертами и представителями университетов», - рассказал директор Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева Владимир Красин.

Кадеты участвовали в мастер-классах, дискуссиях и экскурсиях. Также они смогли получить ценный опыт общения с учеными и преподавателями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

«Их победа на Всероссийском образовательном форуме - это результат упорного труда, таланта и стремления к знаниям. Мы гордимся достижениями наших юных интеллектуалов и желаем им дальнейших успехов», - подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

По итогам форума некоторые проекты ребят получили рекомендацию к публикации в научном альманахе.

Дети Солнечногорск Образование
11 февраля 2025, 20:54
Школьный конкурс «Смотр строя и песни» прошел в Серпухове
Пресс-служба Городского округа Серпухов
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В школе № 18 в Серпухове состоялся юбилейный, пятый по счету конкурс «Смотр строя и песни», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этом году мероприятие прошло в рамках Года защитника Отечества.

Торжественное событие началось с акции #ТеплоИзДома, в которой активно приняли участие школьники и их родители. Ребята подготовили для российских военных письма, рисунки и подарки, чтобы выразить свою поддержку и благодарность героям.

Во время конкурса ученики продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, вокальные способности, сплоченность и ответственность. Участников оценивали по ряду критериев: внешний вид, дисциплина, четкость выполнения команд, рапорт командира, качество прохождения в строю и исполнение песни.

Команды юных патриотов показали отличные результаты, заслужив высокую оценку со стороны почетных гостей: генерал-майора Андрея Морозова и полковника Александра Иващенко, заместителя начальника филиала военной академии РВСН по военно-политической работе.

Серпухов Военные Школьники конкурсы
11 февраля 2025, 20:47
Глава Серпухова провел оперативное совещание по вопросам ЖКХ
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На оперативном совещании в Серпухове основное внимание уделили вопросам организации вывоза и утилизации отходов, а также состоянию контейнерных площадок. В округе насчитывается 2290 таких площадок: 1554 из них принадлежат юридическим лицам, 228 расположены у многоквартирных домов, а еще 508 находятся на частных территориях.

С 2022 года в городе успешно работают площадки «Мегабак», где отходы сортируются по 14 категориям. Также на совещании подняли проблему несанкционированных свалок. Для контроля чистоты ежедневно проводится мониторинг состояния площадок с использованием данных Чат-ботов ТКО, что помогает оптимизировать размещение контейнеров. Для обеспечения доступа мусоровозов на 30 площадках уже установлены знаки, запрещающие парковку, ещё 12 оборудуют в ближайшее время. Кроме того, на территории округа действует 95 камер видеонаблюдения для контроля вывоза мусора и предотвращения незаконных свалок. До 2025 года планируется установить еще 34 камеры.

Также обсуждалась ситуация с временным отключением газа в многоквартирных домах. На данный момент подача газа приостановлена в трех домах (65 квартир). Рассматриваются варианты перевода на электрические плиты на улице Крюкова, 11, и обустройство вентиляционных каналов на Дзержинского, 42.

В завершение совещания была затронута медиаповестка текущей недели. Особое внимание уделено Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В воскресенье жителей и гостей города ждут два значимых события: фестиваль «Тепло» в парке имени Олега Степанова и открытие после ремонта Ледового дворца в поселке Пограничный.

Свалки ЖКХ Газ Серпухов
11 февраля 2025, 20:36
День открытых дверей прошел в военной академии в Серпухове
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В Военной академии имени Петра Великого в Серпухове состоялся масштабный день открытых дверей, который собрал более 150 гостей, включая абитуриентов и их родителей. Участникам мероприятия продемонстрировали современные учебные аудитории и их технологические возможности.

Особое внимание привлекла уникальная программа с элементами искусственного интеллекта «Будущее начинается сейчас!», разработанная специально для помощи абитуриентам в выборе будущей специальности. Каждый желающий смог пройти тестирование и получить индивидуальные рекомендации по выбору направления обучения, учитывающие их интересы и склонности. Программа вызвала живой интерес как у будущих студентов, так и у их родителей.

Гостям была предоставлена возможность изучить особенности поступления и обучения на факультетах филиала. Также они смогли увидеть демонстрацию навыков курсантов по управлению беспилотными летательными аппаратами - одно из направлений подготовки, которое активно развивается в учебном заведении.

На войсковом стрельбище филиала гости попробовали свои силы в выполнении упражнений учебных стрельб на технических средствах обучения. Кроме того, на полевой позиции им рассказали о структуре и работе агрегатов учебного ракетного комплекса, что вызвало большой интерес у участников мероприятия.

Помимо образовательной программы, гостям были показаны возможности спортивной базы филиала, а также бытовые условия, созданные для курсантов. Участники отметили высокий уровень инфраструктуры и комфорт проживания.

День открытых дверей стал важным событием для учебного заведения, позволившим продемонстрировать его образовательные и технические возможности, а также заинтересовать будущих абитуриентов современными подходами к обучению и перспективными направлениями подготовки.

Серпухов Военные Студенты

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