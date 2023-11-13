Пять новых автоцистерн закупили в Подмосковье для тушения лесных пожаров
Новую технику для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье. Это пять автоцистерн российского производства.
Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, машины отличаются повышенной проходимостью.
«Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT „Садко“ российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью», - сказал он.
Баженов добавил, что машины будут использовать для патрулирования лесов и тушения пожаров. Они оснащены пожарным и водоплавающим оборудованием, спутниковой навигацией и бортовым навигационно-связным оборудованием.
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