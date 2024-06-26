Пять новых автобусов вышли на маршруты в Лыткарине, Котельниках и Жуковском

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, на маршрут № 348 «Лыткарино– метро Котельники» вышли три новых автобуса марки ЛиАЗ и два автобуса № 478 поехали по маршруту «Жуковский - метро Котельники».

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41, а для удобства пассажиров в новых автобусах оборудовали багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Автобусы могут перевозить до 100 пассажиров за один рейс. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Также в салонах автобусов предусмотрены специальные места для инвалидных колясок.

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