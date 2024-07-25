Пять новых автобусов большого класса выйдут на маршруты в Одинцове

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с руководителем филиала «Мострансавто» Олегом Тростянецким. Они обсудили необходимость постоянного контакта филиала «Мострансавто» с областным руководством по вопросам обеспечения кадрами и обновления автопарка. Глава муниципалитета отметил важность комфортных условий для водителей и предложил помощь в организации питания сотрудников через местный комбинат «Доброе кафе».

Напомним, что в июне и июле филиал «Мострансавто» в Одинцове получил 19 новых автобусов, которые были распределены по различным маршрутам. Сейчас на производственной базе ведется ремонт, который завершится к 15 августа.

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