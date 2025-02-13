Пять народных троп благоустроят в Волоколамске в 2025 году

Она ведет к Волоколамскому филиалу Красногорского колледжа, и по ней каждый день ходят десятки студентов и жители близлежащих домов.

«Сейчас дорожка покрыта бетонными плитами, что не совсем удобно для пешеходов. Поэтому в рамках реализации программы „Пешком“ принято решение убрать плиты, провести благоустройство тропинки и сделать маршрут учащихся и жителей соседних домов более комфортным», - поделилась глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Для детального обсуждения предстоящих работ, глава округа совместно с первым заместителем Сергеем Шорниковым и представителями МБУ «Центр развития „Городское хозяйство“» провели выездной осмотр объекта. В ходе встречи студенты колледжа смогли высказать свои пожелания и предложения по улучшению пешеходного маршрута.

Помимо тропы, ведущей к Красногорскому колледжу, в этом году будут благоустроены еще четыре народные тропы. Цель этих работ - сделать передвижение пешеходов более комфортным и безопасным.