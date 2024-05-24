Пять мест отдыха благоустроят в Серпухове в 2024 году
Пять общественных территорий в Серпухове ждет обновление. Любимые жиелями места отдыха должны стать удобнее и современнее.
Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.
Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.
На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.
Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».
\"Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта\", - отметил Никитенко.
Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.
Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.
На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.
Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».
«Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта», - отметил Никитенко.