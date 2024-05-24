Пять мест отдыха благоустроят в Серпухове в 2024 году

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Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.

Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.

На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.

Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».

\"Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта\", - отметил Никитенко.

Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.

Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.

На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.

Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».

«Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта», - отметил Никитенко.