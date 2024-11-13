Пять лыжных трасс обустроят в Дубне этой зимой

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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил стадион «Юде-Кон». С руководством объекта он обсудил качество освещения, уборки лыжни от веток, обустройства зон для лыжного инвентаря.

В этом году здесь решили обустроить на две лыжных трассы больше. Протяженность одной из них составит 12 километров. Она пройдет через всю правобережную часть Дубны.

Это стало возможным благодаря строительству велодорожки. Именно ее приспособят зимой под лыжню.

Кроме того, трассу откроют и в Парке семейного отдыха.

«Постарались, чтобы в каждом районе города была удобная площадка для занятий зимними видами спорта», - сказал Максим Тихомиров.

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