Пять лесных пожаров потушили в Подмосковье 30 мая

Пожары произошли в километре от села Ямкино Богородского округа, недалеко от деревни Лесное в Луховицах, в пяти километрах от города Ступино, у поселка Свердловский Лосино-Петровского округа и в паре километров от поселка Зеленый Богородского округа. Возгорания потушили сразу после обнаружения, для этого задействовали 29 машин и 61 сотрудника.

31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности. 2 июня класс пожарной опасности понизится до второго.

На выходных синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные мозаичные дожди с грозами.

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