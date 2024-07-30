Пять карьеров и озер приведут в порядок в Люберцах в этом году

Подрядчик работает на экскаваторе-амфибии. Он достает со дна тину, топляк, бытовой мусор. Здесь же специалисты окашивают берега и убирают сухостой. Жители попросили главу Люберец Владимира Волкова благоустроить Корнеевский пруд. Этот вопрос проработают. Градоначальник отметил, что все работы по очистке водоемов должны закончить до конца августа.

«Всего в этом году приведем в порядок пять крупных карьеров и прудов. На днях завершили очистку Птичьего карьера: специалисты собрали более 500 кубометров отходов, причем со дна достали 36 автомобильных шин, сантехнику, металлические лестницы. Дорогие люберчане, водоемы - излюбленные места отдыха, особенно в такое жаркое лето. Давайте вместе заботиться об их чистоте и беречь чужой труд», - сказал Владимир Волков.

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