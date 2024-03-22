Пять городских округов вслед за Подольском отменили массовые мероприятия после трагедии в Crocus City Hall

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«Страшная трагедия в Крокус Сити. В такие моменты сердце разрывается. Какие же нелюди все это задумали. Погибли люди, невинные люди. Тяжело переживаем и скорбим по погибшим», - заявил Игорь Сухин, глава Богородского городского округа.

Он отметил, что распорядился усилить безопасность в округе.

По словам главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы. В результате теракта больше ста погибших и раненых.

Он рассказал, что по распоряжению губернатора все оперативные службы региона мобилизованы для спасения людей. Пожарные и бригады скорой помощи Сергиево-Посадского округа готовы выехать незамедлительно.

«Приношу глубокие соболезнования семьям жертв и пострадавших! Прошу всех жителей воздержаться от посещения мероприятий и крупных торговых центров. Берегите себя и близких!», - заявил Акулов.

Сегодня около 20:00 в здание концертной площадки ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям. В здании произошел пожар, которому уже присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, 10 человек погибли и более 50 ранены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.