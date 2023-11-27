Пять баскетбольных команд из Химок победили на первенстве Подмосковья среди юношей

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Спортсмены из Химок заняли первые места среди команд 2007, 2008, 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

«Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол, привлекая в эту игру молодежь и стимулируя ее к ведению здорового образа жизни», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее ученики школы олимпийского резерва № 1 из Химок победили на баскетбольном турнире «Быстрый прорыв». Участниками соревнований стали юноши 2012 года рождения.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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