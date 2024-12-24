24 декабря 2024, 14:43

Пять автобусов проекта «Зима в Подмосковье» вывели на улицы Лобни

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Брендированные транспортные средства уже вышли на маршрут № 21. В течение дня они появятся и на маршрутах № 23 и № 48.

Автобусы украшены яркой символикой проекта «Зима в Подмосковье». На борта транспортных средств также нанесен электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью».

Условия проезда для пассажиров в новых автобусах будут стандартными. Поездки можно оплачивать социальной картой, банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Отметим, что жители Лобни в уходящем году более 500 тысяч раз оплатили проезд на муниципальных маршрутах картой «Тройка». Кроме того, картами из лимитированной коллекции с уникальным дизайном городского округа, выпущенной в июне 2024 года, воспользовались 78 тысяч пассажиров.

В рамках ежегодного туристического проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона запланировано более пяти тысяч разнообразных мероприятий.

Лобня Автобусы
24 декабря 2024, 14:43
Подстанцию «Радуга» реконструировали в Пушкинском округе
Министерство энергетики Московской области
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Работы по реконструкции подстанции «Радуга» завершились в Пушкинском городском округе. Здесь установили современное оборудование высокой надежности, о чем сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Общий объем финансирования проекта составил свыше 430 миллионов рублей. Работу выполнили специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра.

Реконструкцию провели без отключения потребителей. Десять комплектов высоковольтных выключателей, выработавших свой ресурс, заменили на современные. Заменили также 11 фаз трансформаторов напряжения, 11 фаз трансформаторов тока, установили 12 микропроцессорных терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Общая установленная мощность подстанции «Радуга» составляет 189 МВА. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения населенных пунктов городского округа Пушкинский и части потребителей в Дмитровском.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что в планах на 2026–2027 годы - ввести в эксплуатацию новые питающие центры в Чехове, Раменском, Домодедове и Дубне.

Электричество Пушкино
24 декабря 2024, 14:32
Еще 100 дополнительных мест создали в трех частных детских садах в Люберцах
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Глава городского округа Владимир Волков сообщил о создании 100 дополнительных мест в трех негосударственных детских садах. Это стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

Детей в возрасте от полутора до трех лет примут детский сад «Совенок» на улице Камова, «Кроха Енот» на Весенней улице и «Ласточка» на Волковской улице.

Владимир Волков отметил, что в учреждениях дошкольного образования муниципалитета создаются все условия для полноценного развития детей. Всего за время реализации проекта «Демография» в Люберцах были открыты 882 дополнительных места в детских садах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов в регионе. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Люберцы Детские сады
24 декабря 2024, 13:54
Подмосковье увеличит долю высокотехнологичных предприятий к 2030 году — Воробьев
Медиасток.рф
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Экономика Подмосковья покахала доход в 20% за год. На ее рост повлияли в том числе высокотехнологичные предприятия. Их долю планируют увеличить к 2030 года, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Компании «Ядро Фаб» в Дубне, «Арсенал» в Краснознаменске и проект Росатома в Ленинском округе уже стали флагманскими для направления высоких технологий.

Многие предприятия открывают при участии других стран. Международное сотрудничество будут развивать и дальше, заявил губернатор.

«Благодаря китайским инвесторам, в этом году возобновил работу бывший завод „Мерседес“. Также вместе с Китаем и Казахстаном развиваем транспортно-логистический центр „Селятино“. Работаем с Узбекистаном, Белоруссией, Индией, ОАЭ и Саудовской Аравией», - рассказал Воробьев.

Инвестиции Андрей Воробьев Бизнес Заводы Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области
24 декабря 2024, 13:53
Новые детский сад и школу откроют в ЖК «Героев» в Балашихе в 2025 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе продолжается строительство новой школы и детского сада в жилом комплексе «Героев», которые планируют открыть в 2025 году. Готовность школы на 1320 мест составляет 95%. Образовательное учреждение будет включать 55 классов, спроектированных с учетом возрастных особенностей детей.

На территории школы появятся стадион, зоны для отдыха и учебно-опытная зона, что создаст комфортные условия для обучения и досуга. Школа станет новым корпусом для существующей школы № 15, что значительно повысит доступность образования для жителей района.

Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов сообщил, что школа находится на высокой стадии готовности.

«Инженерные системы смонтированы, тепло подано, электричество подключено, и включена система „Безопасный регион“. Второй объект - это детский сад на 220 мест, который уже готов. Подрядчик завершает процесс получения заключения о соответствии и разрешение на ввод», - сказал Вечтомов.

Строительство детского сада также близится к завершению. Его общая площадь составит более трех тысяч квадратных метров, и в нем будут созданы групповые комнаты с спальнями, игровыми и буфетами, а также кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На уличной территории предусмотрены площадки для прогулок с теневыми навесами и для занятий спортом. Открытие школы и детского сада является частью инвестиционной программы в рамках комплексного развития территории и будет способствовать улучшению образовательной инфраструктуры в Балашихе. Жители района смогут рассчитывать на современные условия для обучения и развития своих детей.

Детские сады Балашиха

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