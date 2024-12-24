Пять автобусов проекта «Зима в Подмосковье» вывели на улицы Лобни

Автобусы украшены яркой символикой проекта «Зима в Подмосковье». На борта транспортных средств также нанесен электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью».

Условия проезда для пассажиров в новых автобусах будут стандартными. Поездки можно оплачивать социальной картой, банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Отметим, что жители Лобни в уходящем году более 500 тысяч раз оплатили проезд на муниципальных маршрутах картой «Тройка». Кроме того, картами из лимитированной коллекции с уникальным дизайном городского округа, выпущенной в июне 2024 года, воспользовались 78 тысяч пассажиров.

В рамках ежегодного туристического проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона запланировано более пяти тысяч разнообразных мероприятий.