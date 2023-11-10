Путеводитель по святыням разработают в Наро-Фоминском округе
Проект «Храмы Наро-Фоминской земли» презентовали в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта — создать полный путеводитель по храмам округа с историей каждого из них.
«В этом проекте участие детей и педагога было непросто интеллектуальное, оно было практическое. Мы увидели как люди в течение нескольких месяцев собирали информацию о храмах, как они ездили по этим храмам, как они участвовали в богослужении и во внутренней жизни общин. Знакомились с настоятелями, прихожанами, а результатом явилась эта прекрасная презентация», - поделился клирик Никольского собора в Наро-Фоминске, протоирей Алексей Марченков.
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Участие в презентации проекта приняли представители администрации округа, общественной палаты Московской области, духовенства, общественности и преподаватели местных школ.
«Проект „Храмы земли Наро-Фоминской“ заключается в том, чтобы <…> рассказать детям, взрослым о храмах, о восстановленных храмах, о наших святынях», - отметила автор проекта, заместитель директора по воспитательной работе школы для детей ограниченными возможностями здоровья Елена Павицкая.
Презентационную часть проекта дополнили и культурно-развлекательной программой. Для гостей выступил хор эковолонтерского движения «Зеленый патруль».
«Очень важно в наше время презентовать новый проект, который крайне важен для воспитания детей. Подобные проекты и программы востребованы не только для наших солнечных детей, но и для всего подрастающего поколения», - сказал заместитель председателя Московского отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Кумохин.
Интерес зрителей вызвали двусоставные деревянные пазлы на храмовую тематику, сделанные руками воспитанников школы. Авторы поделок показали процесс создания интеллектуальных игрушек.