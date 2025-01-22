Путеводитель по Коломне представят на международном конкурсе в Калининграде

Путеводитель «Ароматы Посада: путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком» создали к 130-летию со дня рождения российского писателя-постмодерниста. Он создан на основе переписок автора, который провел в Коломне самый продуктивный этап в жизни.

«Особенность проекта заключается в том, что многие достопримечательности Коломны представлены через восприятие Бориса Пильняка, который осмысливал город через призму различных ароматов. Путешествуя по страницам путеводителя, читатели погружаются в атмосферу Коломны, ощущая ее уникальные запахи, звуки и настроение, а также знакомясь с важными местами и событиями, связанными с жизнью писателя», - рассказала методист коломенской центральной городской библиотечной системы Юлия Младенцева.

Теперь Команда создателей отправится на очный этап международного конкурса, который продлится с 16 по 18 апреля в Калининграде.