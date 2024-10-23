Путешествие в мир природы. Как подмосковные лесничие помогают в развитии детям с ОВЗ

По словам Алексеева, Идея проекта зародилась давно. На сегодняшний день под кураторством Талодомского филиала уже имеются три действующих школьных лесничества. Там для ребят проводятся регулярные занятия.

«Мы имеем достаточно большой опыт в этой сфере и иногда даже ловим себя на мысли, „кем мы работаем, лесничими или педагогами?“», - рассказал Андрей Алексеев.

Дарья Власова подчеркнула, что сначала сотрудникам было страшно общаться с детьми в виду определенных особенностей здоровья. Сейчас же перед ними стоит цель - показать ребятам, насколько прекрасен окружающий мир.

«Задача на первый взгляд была очень простая и понятная, но одновременно пугающая и новая для нас», - поделилась Власова.

Прием ребят ведется в возрасте от 7 до 18 лет с абсолютно разными диагнозами. На занятиях дети узнают о том, как правильно преумножать и сохранять лесные богатства. Уроки проходят как в стенах учебных заведений, так и на свежем воздухе. При этом к работе у преподавателей особенный подход из-за особенностей детей.

«Здесь дети требуют индивидуального подхода. Кто-то очень заинтересован, внимательно слушает, проявляет интерес, а кто-то из ребят, наоборот, очень отстраненно себя ведет. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что все, что мы хотим им донести и показать, найдет отклик в каждом ребенке», - добавила Власова.

Также дети участвуют в различных общественных мероприятиях, приуроченных к праздникам или памятным датам. Кроме того, для них проводят различные конкурсы и соревнования, за участие в которых они получают призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил , что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.