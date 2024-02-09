Путешественник из Звенигорода Бочкарев полетит в Таиланд для заплыва вокруг островов

По словам марафонца-путешественника Василия Бочкарева, он наметил для себя два маршрута: 60 километров вокруг острова Ко Куд и дистанцию в 80 километров вокруг острова Ко Чанг. Результаты спортсмен намерен зарегистрировать в Книге рекордов России.

Полетит Василий в Таиланд уже этой весной, а лодку под названием «олонка» ему делают на заказ.

«Скоро пришлют из Белоруссии готовое, сделанное специально для заплыва карбоновое весло, и тогда мой „мини-корабль“ обязательно должен пройти испытание на реке Истра», - рассказал Бочкарев.

А пока марафонец усиленно тренируется.

«Два-три раза в неделю я посещаю бассейн и во время заплыва на пять километров выполняю аэробные упражнения в воде. Подбираю для себя гимнастический комплекс таким образом, чтобы тренировать спинные, грудные мышцы, а также бицепсы, плечи и ноги. Обязательно поднимаю во время тренировок гантели, качаю пресс, люблю путешествовать пешком и стараюсь каждый день проходить не менее десяти километров», - добавил Бочкарев.

Он добавил, что иногда испытывает такой азарт во время занятий, что отжимается не менее 109 раз.

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