Путепровод в районе платформы Быково в Раменском достроят к концу 2024 года

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«До конца ноября планируется выполнить укладку асфальта на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной. Также в ближайшее время строители проведут технические испытания металлической части пролета путепровода», - добавили в ведомстве.

Путепровод разгрузит дорожную сеть Раменского округа, а ликвидация железнодорожного переезда сделать движение поездов безопаснее. Водителям больше не придется простаивать в заторах.

По проекту в Раменском построят развязку протяженностью 1,2 километра. Она включит в себя 282-метровый путепровод со съездами и заездами в поселки Удельная и Быково. Кроме того, на участке появится подземный переход, пешеходная зона, шумозащитные экраны и освещение.