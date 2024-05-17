Путепровод отремонтируют на 88-м километре в Воскресенске
В Воскресенске начался ремонт второй полосы путепровода на 88-м километре. В связи с этим организовано реверсивное движение транспорта.
Сейчас рабочие ремонтируют опоры и балки пролетных строений под мостом. Затем они полностью заменят дорожное полотно, тротуары, перильные и барьерные ограждения, а также построят новые лестничные сходы.
На время ремонта спуск пассажиров к платформам организован по противоположной стороне моста.
Работы планируется завершить до конца 2024 года.
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