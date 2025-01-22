Путепровод на Обуховском шоссе в Солнечногорске откроют в мае

Транспортный объект находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. Сейчас на путепроводе организовали реверсивное движение со светофорным регулированием для удобства водителей.

Рабочие готовятся к укреплению конусов устоев путепровода с правой стороны сооружения, а также разбирают сопряжения в рамках первой очереди ремонта.

Согласно проекту, на путепроводе заменят конструкции крайних опор, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы. Помимо этого, специалисты обустроят новое барьерное и перильное ограждения. Завершить все работы и открыть движение по путепроводу планируется в мае.