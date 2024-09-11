11 сентября 2024, 18:36

Путепровод «88 километров» в Воскресенске отремонтировали на 80%

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В городском округе Воскресенск реконструируют путепровод «88 километров». Вторая полоса почти открыта для движения, общая готовность дороги достигла 80%.

Сейчас на путепроводе «88 километров» в Воскресенске для машин организовали реверсивное движение, а для пешеходов установили временную лестницу для безопасного доступа на железнодорожную платформу.

Строители заканчивают ремонт путепровода, его готовность составляет уже 80%. Сейчас рабочие обновляют опоры дороги, обустраивают дождевую канализацию, реконструируют лестничные сходы.

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Дороги Воскресенск
11 сентября 2024, 17:46
Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино
ООО «Полководец»
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Защитные кейсы и боксы из пластмасс и синтетических смол начнут выпускать в пушкинской деревне Алешино. Разрешение на строительство получила компания «Полководец», известная производством ударопрочных транспортных контейнеров.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Разрешение на начало работ выдал Главгосстройнадзор.

В новом здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут выпускать не менее 100 тысяч единиц продукции в год. Это будут водонепроницаемые ударопрочные кейсы для оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 позиций.

В реализацию проекта инвестор вложит около 55 миллионов рублей.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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Инвестиции Строительство Пушкино
11 сентября 2024, 17:06
Лекцию ко Дню Бородинского сражения провели в библиотеке Воскресенска
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В библиотеке села Федино городского округа Воскресенск для детей сделали подборку исторических книг по Бородинскому сражению и провели лекцию. Мероприятие организовали в рамках патриотической акции «Славная страница российской истории».

День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова отмечают 8 сентября. Благодаря патриотической акции «Славная страница российской истории» в библиотеке села Федино школьникам показали иллюстрированные книги из серии «Страницы истории нашей Родины» и прочитали небольшую лекцию. Ребята узнали об участниках Бородинского сражения и их подвигах, о событиях, которые предшествовали битве.

На литературном мероприятии дети прочитали стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино».

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Книги Дети Воскресенск
11 сентября 2024, 16:47
Подмосковье нарастило выпуск кисломолочной продукции на 11% за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Свыше 269 тысяч тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года. Это на 11,4% больше показателей прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятиях и фермах региона производят простоквашу, ряженку, варенец, йогурты и другие кисломолочные продукты. Ведущими производителями таких товаров стали «Эйч Энд Эн» из Красногорска, «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» из Дмитрова и другие.

Так, «МилкЭкспресс» из Коломны выпускает ацидофилин с разными вкусами, а также сметану, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фермеры
11 сентября 2024, 15:37
Международный конгресс представителей России и Китая пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая» проведут в Московском государственном институте культуры в Химках. Участники обсудят вопросы сотрудничества в образовании.

Встреча пройдет с 15 по 18 октября. Представители России и Китая обсудят возможность обучения студентов по обмену и изучат межнациональные образовательные и творческие платформы.

Организовал международное собрание Московский государственный институт культуры, который находится в городском округе Химки. Первый интернациональный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» там провели в 2007 году. Мероприятие призвано наладить дружеские и профессиональные связи в сфере культуры между Россией и Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Россия Китай Образование

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