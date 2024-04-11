Пункты с кормом для уток и белок появились в Одинцове
Автомат для продажи корма для уток установили на центральной площади в Одинцове. Это уже вторая подобная точка в городском округе. Стоимость одной порции лакомства — 30 рублей.
Всем водоплавающим запрещены заплесневелые продукты, в том числе фастфуд, чипсы и попкорн, соленое и сладкое. Вредные продукты ослабляют здоровье птиц. Пернатым лучше полакомиться пшеничным или кукурузным зерном, ячменем, перловой кашей, мелкими кусочками овощей, листьями салата или шпината.
Белок можно кормить орехами в скорлупе, кроме миндаля и арахиса, семечками в сыром виде, ягодами в небольшом количестве, подсушенными фруктами и овощами: яблоками, абрикосами, морковью, огурцами, а также сухарями.
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