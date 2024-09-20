Пункты приема вторсырья в Подмосковье появились на интерактивной карте

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в прошлом году жители собрали более двух тонн текстиля.

«Мы начали разработку единой удобной для поиска интерактивной карты, на которую будут нанесены все пункты сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и общественных пространствах» - рассказал Мурашов.

Узнать адрес, куда принести ненужные вещи, можно на интерактивной карте на сайте региональных госуслуг.

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