10 января 2025, 11:56

Пункты приема переработки живых елей открылись во Фрязине

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Жители Фрязина могут сдать новогодние елки на переработку до 17 февраля. Сразу три пункта открылись в городском округе.

Жители Фрязина могут внести вклад в защиту окружающей среды - сдать живые новогодние ели. Их принимают в специальных пунктах, которые будут работать с 12 января по 17 февраля. После приема деревья переработают на экологически чистые компоненты.

Точки сбора расположились на территории контейнерной площадки у дома № 2а на улице Попова, у дома № 1а на Советской улице и на территории «Мегабака» у дома № 18б на Садовой улице.

Переработка Фрязино
10 января 2025, 12:09
Тендер на капремонт детского хосписа объявили в Коломне
Медиасток Подмосковья, пресс-служба губернатора
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Детский хоспис капитально отремонтируют в Коломне в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание детского хосписа 1977 года постройки. Площадь работ превысит 322 квадратных метра.

Ремонт проведут по муниципальной программе ха счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в 2024 году. В регионе открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе. Поддержку врачей расширили, а условия приема пациентов в поликлиниках сделали еще лучше.

Переработка Фрязино
10 января 2025, 12:08
Авиационный праздник прошел в Чехове
Телеканал 360
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Мероприятие организовали в честь Нового года и в преддверии Рождества. Программу подготовили в региональном отделении клуба ДОСААФ.

В рамках уникального авиационного военно-патриотического спортивного праздника на аэродроме состоялись соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, где померились силами 30 участников различного возраста из разных субъектов страны.

Гвоздем программы стали прыжки с парашютом Деда Мороза и Снегурочки, а также профессиональных военных и тех, кто впервые открыл для себя этот вид спорта.

Сотрудник «МГАК ДОСААФ России» Денис Зайцев рассказал, что такой праздник проводится в клубе регулярно. Своей уникальностью и красотой исполнения мероприятие покорило сердца сотни гостей. Организаторы уверены, что оно станет доброй традицией в последующие годы.⁣⁣

Авиация Праздники Чехов
10 января 2025, 11:59
Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники
Министерство благоустройства Московской области
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С 30 декабря по 8 января парки Подмосковья посетило свыше 2,2 миллиона человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

Парки стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей региона на каникулах. К Новому году для жителей Подмосковья подготовили 39 катков с искусственным льдом под открытым небом, более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга.

Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что работа по увеличению количества парков и их посещаемости продолжается.

Самым посещаемым в новогодние праздники стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек свыше 98,4 тысячи человек. После благоустройства здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, аттракционы и контактный зоопарк, а также детские площадки, скейт-парк и набережная. Парк продолжает развиваться.

Второй по посещаемости - Центральный парк в Долгопрудном, где в праздники побывали более 62,2 тысячи человек. Это любимое место отдыха местных жителей с каскадом прудов. Здесь заменили покрытия, обновили площадь для мероприятий и оборудовали транзитную велодорожку. Для молодежи создали современный скейт-парк.

Третьим по популярности стал парк Мира в Мытищах, куда пришли почти 51,9 тысячи жителей и гостей города. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить мероприятия разных форматов. В парке расположены амфитеатр, площадь фонтана, несколько детских площадок, скейтпарк и парк аттракционов.

Карусели в парках Подмосковья привлекли более 21,9 тысячи человек в праздники.

Праздники Благоустройство Парки
10 января 2025, 11:56
Рождественский праздник прошел в Центре культуры «Факел» во Фрязине
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В Центре культуры и досуга «Факел» прошел праздничный концерт семейной фольклорной студии «Светелка», посвященный Рождеству. Мероприятие провели руководители студии Надежда Ребячая, Татьяна Гусева и Ирина Завизион. Аккомпанировал артистам музыкант Александр Горбылев.

Со сцены прозвучали новогодние и рождественские песни. После яркого концерта зрители переместились в фойе второго этажа, где прошла интерактивная программа со сказочными героями. Дети пообщались с любимыми персонажами, поучаствовали в играх и конкурсах. Дед Мороз вручил юным гостям подарки.

Таким образом, концерт семейной фольклорной студии «Светелка» стал не только музыкальным мероприятием, но и настоящим праздником для всей семьи. Все сумели разгадать тайны и секреты Рождества. Благодаря таким событиям традиции живут и развиваются, объединяя поколения.

Концерты Фрязино

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