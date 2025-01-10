Пункты приема переработки живых елей открылись во Фрязине

С 30 декабря по 8 января парки Подмосковья посетило свыше 2,2 миллиона человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

Парки стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей региона на каникулах. К Новому году для жителей Подмосковья подготовили 39 катков с искусственным льдом под открытым небом, более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга.

Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что работа по увеличению количества парков и их посещаемости продолжается.

Самым посещаемым в новогодние праздники стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек свыше 98,4 тысячи человек. После благоустройства здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, аттракционы и контактный зоопарк, а также детские площадки, скейт-парк и набережная. Парк продолжает развиваться.

Второй по посещаемости - Центральный парк в Долгопрудном, где в праздники побывали более 62,2 тысячи человек. Это любимое место отдыха местных жителей с каскадом прудов. Здесь заменили покрытия, обновили площадь для мероприятий и оборудовали транзитную велодорожку. Для молодежи создали современный скейт-парк.

Третьим по популярности стал парк Мира в Мытищах, куда пришли почти 51,9 тысячи жителей и гостей города. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить мероприятия разных форматов. В парке расположены амфитеатр, площадь фонтана, несколько детских площадок, скейтпарк и парк аттракционов.

Карусели в парках Подмосковья привлекли более 21,9 тысячи человек в праздники.