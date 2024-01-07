Пункт временного пребывания организовали для жителей Подольска

«Для людей, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного пребывания на базе УСЦ „Юность“, - написал он.

Артамонов уточнил, что с 09:00 на пункт размещения привезут горячее питание и чай, у людей появится возможность принять теплый душ и отдохнуть.

Об аварии на обеспечивающей Подольск теплом котельной «КСПЗ» стало известно в среду, 3 января. После этого подачу горячей воды и тепла в микрорайон Климовск приостановили.

Артамонов объяснял, что объект находится на территории закрытого предприятия «Климовский патронный завод», сотрудники которого не сообщали об аварии. После перезапуска одного из котлов потоки горячей воды повредили тепловые сети , которые находятся на территории района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион бросил все силы, чтобы как можно скорее обеспечить теплом квартиры в Климовске. Он подчеркнул, что аварию на теплосетях допустили владельцы частной котельной.

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