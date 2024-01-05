Пункт обогрева открыли в подольском ДК «Машиностроитель» на время ремонта котельной

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Он подчеркнул, что на месте уже работают волонтеры, которые окажут всю необходимую поддержку жителям.

Глава округа добавил, что оперативный штаб продолжит свою работу до окончательного решения всех проблем с отоплением в жилых домах Подольска.

«Ситуация под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и всех ответственных служб», - подчеркнул Артамонов.

Он пообещал в режиме реального времени сообщать горожанам о ходе проводимых работ.

Утечки на подольской теплотрассе обнаружили минувшим вечером. Пострадавший участок находится на территории режимного завода, что сказалось на сроках устранения проблем. К ликвидации аварии подключили силы самого предприятия и аварийной бригады МУП «Подольская теплосеть». После того как утечки устранили, техническую проблему выявили в котельной.

Для обеспечения тепла в Подольской областной клинической больнице туда доставили тепловые пушки.