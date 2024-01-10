Пункт обогрева организовали в Солнечногорске после утечек в теплосетях котельной ГЭМЗ

«Мы понимаем, что квартиры остывают, и чтобы на время устранения аварии вы не испытывали неудобств, организовали пункт между домами № 4 и № 8 по улице Ленинградская, где вам предложат горячий чай или кофе, сладости, и вы сможете при необходимости получить обогреватель в теплой палатке», - сообщил Михальков.

Глава округа сообщил, что на теплотрассе обнаружили стразу четыре крупные утечки. Порыв на территории завода у домов № 2 по Ленинградской и № 117 по улице Красной устранили, заменили задвижку. Более серьезную утечку теплоносителя около дома № 29 по Ленинградской в настоящий момент устраняют специалисты.

«К утру во все дома от котельной ГЭМЗ будет подано тепло», - пообещал Михальков.

Ранее глава округа доложил о работе котельных в Солнечногорске. На котельной ГЭМЗ в тот момент набирали температуру после всех ремонтов.