Пугачевскую плотину благоустроят в Шаховской в этом году

«В этом году мы проведем работы по благоустройству шести набережных в Московской области. Все работы на объектах планируем завершить до конца октября», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Площадь благоустройства в Шаховской составит 1,7 гектара. Здесь обустроят пирс, детскую и спортивную площадки. Появятся пункт проката, трибуны, беседки и теневые зоны. Пространство озеленят и возьмут под контроль камер системы видеонаблюдения.

Проектом предусмотрена общественная парковка.

Работы по благоустройству набережной планируется завершить в июле.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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