Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках

На слушаниях представили доклад об итогах социально-экономического развития округа за 2024 год, а также планы развития до 2027 года. Участники обсудили ключевые результаты работы в сферах финансовой, бюджетной и налоговой политики.

Заместитель главы округа и начальник финансового управления Наталия Гурьева озвучила основные параметры бюджета. Прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20,849 миллиарда рублей, а расходы - 20,668 миллиарда, что предполагает профицит в размере 181 миллиона рублей.

«Бюджет можно назвать эффективным: 55% всех средств направляется на социальную сферу. Экономика Химок демонстрирует стабильное развитие, все социальные программы выполняются, учреждения обеспечены финансированием. Уверена, что все обязательства будут выполнены в срок», - отметила Наталия Гурьева.

Основной источник доходов бюджета составляют налоговые поступления. В 2025 году они достигнут 11,115 миллиарда рублей, что на 602 миллиона больше, чем в текущем году. Половина этой суммы поступит за счет налога на доходы физических лиц. Кроме того, округ продолжает привлекать значительные инвестиции.

Начальник управления экономики и планирования Татьяна Прялухина подчеркнула, что за прошедший период в экономику округа было вложено более 16,7 миллиарда рублей. «85% инвестиций - это собственные средства организаций, а оставшиеся 15% - привлеченные ресурсы», - уточнила она.

Химки занимают лидирующие позиции в регионе по объему отгруженных товаров, оказанных услуг и общей прибыли предприятий. За год в крупных и средних компаниях округа создано более трех тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы остается минимальным - всего 0,1%.

С ростом доходов увеличиваются и расходы. В следующем году власти планируют потратить 20,668 миллиарда рублей, из которых более половины будет направлено на развитие социальной сферы.

Проект бюджета уже прошёл экспертизу контрольно-счётной палаты и рекомендован к утверждению. Окончательное решение по документу примут депутаты Совета городского округа на заседании 28 ноября.

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