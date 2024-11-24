24 ноября 2024, 19:56

Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В администрации городского округа Химки состоялись публичные слушания, посвященные проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Мероприятие прошло в открытом формате с участием представителей общественности, экспертов и руководителей профильных ведомств.

На слушаниях представили доклад об итогах социально-экономического развития округа за 2024 год, а также планы развития до 2027 года. Участники обсудили ключевые результаты работы в сферах финансовой, бюджетной и налоговой политики.

Заместитель главы округа и начальник финансового управления Наталия Гурьева озвучила основные параметры бюджета. Прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20,849 миллиарда рублей, а расходы - 20,668 миллиарда, что предполагает профицит в размере 181 миллиона рублей.

«Бюджет можно назвать эффективным: 55% всех средств направляется на социальную сферу. Экономика Химок демонстрирует стабильное развитие, все социальные программы выполняются, учреждения обеспечены финансированием. Уверена, что все обязательства будут выполнены в срок», - отметила Наталия Гурьева.

Основной источник доходов бюджета составляют налоговые поступления. В 2025 году они достигнут 11,115 миллиарда рублей, что на 602 миллиона больше, чем в текущем году. Половина этой суммы поступит за счет налога на доходы физических лиц. Кроме того, округ продолжает привлекать значительные инвестиции.

Начальник управления экономики и планирования Татьяна Прялухина подчеркнула, что за прошедший период в экономику округа было вложено более 16,7 миллиарда рублей. «85% инвестиций - это собственные средства организаций, а оставшиеся 15% - привлеченные ресурсы», - уточнила она.

Химки занимают лидирующие позиции в регионе по объему отгруженных товаров, оказанных услуг и общей прибыли предприятий. За год в крупных и средних компаниях округа создано более трех тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы остается минимальным - всего 0,1%.

С ростом доходов увеличиваются и расходы. В следующем году власти планируют потратить 20,668 миллиарда рублей, из которых более половины будет направлено на развитие социальной сферы.

Проект бюджета уже прошёл экспертизу контрольно-счётной палаты и рекомендован к утверждению. Окончательное решение по документу примут депутаты Совета городского округа на заседании 28 ноября.

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Химки Экономика
24 ноября 2024, 20:04
Урок об истории Нюрнбергского процесса провели в школе № 29 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе № 29 городского округа Химки состоялся открытый урок, приуроченный ко дню начала Нюрнбергского процесса. На мероприятии выступила муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина, которая обратила внимание учащихся на историческое значение этого события и его роль в формировании патриотизма и уважения к героическому прошлому.

Наталья Каныгина подчеркнула, что Нюрнбергский процесс, стартовавший в ноябре 1945 года, стал ключевым моментом в истории международного права. Именно тогда Международный трибунал впервые привлек к ответственности нацистских преступников за их чудовищные деяния - массовые убийства, геноцид и военные преступления.

Она подчеркнула, что Нюрнбергский процесс стал прецедентом, когда лидеры государства были осуждены за военные преступления, что открыло новую страницу в развитии международного правосудия.

Муниципальный депутат Ирина Спирина также обратилась к школьникам, подчеркнув важность воспитания у молодежи чувства ответственности за свою страну и уважения к исторической правде.

«В современных условиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами и угрозами, особенно важно сохранять связь поколений и передавать молодым людям уроки прошлого», - сказала она.

В рамках масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках, регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление единства жителей города и формирование общих ценностей. Это открытые уроки, мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО.

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Химки Школьники История
24 ноября 2024, 17:43
День работников сельского хозяйства отметили в Луховицах
Unsplash
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В городском округе Луховицы прошел праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот день стал поводом для чествования тех, кто ежедневно трудится на благо продовольственной безопасности страны: механизаторов, агрономов, животноводов и фермеров.

Луховицы в этом году подтвердили звание аграрной столицы Подмосковья. Городской округ стал лидером региона по урожаю зерновых культур - намолот составил почти 80 тысяч тонн. Кроме того, с начала года местные аграрии вырастили 24 тысячи тонн овощей, из которых 17 тысяч тонн - знаменитые луховицкие огурцы. Из них теперь готовят не только традиционные соленья, но и необычные сладости, такие как варенье и пряники с огуречной начинкой.

«Сельское хозяйство - это наш традиционный локомотив. В этом году мы смогли удержать гордое звание аграрной столицы Подмосковья. У нас появляются новые инвесторы, развиваются сады интенсивного типа с яблонями и вишнями. Перспективы огромные, и мы продолжаем двигаться вперед», - сообщил глава городского округа Сергей Тимохин.

На территории округа сейчас работают 16 крупных сельхозпредприятий и более 60 крестьянско-фермерских хозяйств. Одно из них возглавляет Антон Лукьянов, который занимается выращиванием капусты и огурцов. Его продукция после переработки отправляется на полки магазинов Подмосковья.

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает рабочие места для более чем 2,5 тысячи жителей округа. На праздничном мероприятии лучших работников наградили грамотами и благодарственными письмами от депутата Госдумы Никиты Чаплина, Министерства сельского хозяйства Московской области, главы округа и местного отделения партии «Единая Россия».

День работников сельского хозяйства в Луховицах стал не только праздником, но и символом признания заслуг тех, кто ежедневно трудится на земле, укрепляя продовольственную безопасность региона и страны.

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Праздники Луховицы
24 ноября 2024, 17:24
Центральная больница в Домодедове отметила 95-летие
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В этом году Домодедовская центральная больница празднует значимый юбилей — 95 лет со дня основания. С момента образования Объединенного фонда больницы в 1929 году учреждение прошло долгий путь развития, став важной частью системы здравоохранения городского округа Домодедово.

По случаю юбилея в здании администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию коллектива медучреждения. На празднике присутствовали сотрудники больницы, представители администрации и почетные гости. Отличившиеся работники были награждены за свой вклад в развитие здравоохранения и преданность профессии.

С поздравительной речью выступила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она подчеркнула важность работы медицинских сотрудников и отметила достижения учреждения.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в городском округе ведется постоянная модернизация системы здравоохранения: закупка оборудования, капитальный ремонт и строительство медучреждений. Каждый день к команде Домодедовской больницы обращаются сотни пациентов. Спасибо за ваш труд и преданность своему делу», - сказала Евгения Хрусталева.

Домодедовская больница сегодня является современным медицинским учреждением, которое оказывает помощь жителям округа на высоком профессиональном уровне. За годы работы больница значительно расширила свои возможности: внедрены новые технологии, обновлено оборудование, улучшены условия для пациентов.

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Праздники Больницы Город Домодедово
24 ноября 2024, 16:33
Атлет из Чехова стал чемпионом России по бодибилдингу
Телеканал «360»
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Спортсмен из городского округа Чехов Денис Гатауллин вновь подтвердил свой высокий класс, завоевав титул чемпиона России по бодибилдингу. Турнир прошел в Екатеринбурге, где чеховский атлет оказался вне конкуренции, продемонстрировав выдающуюся физическую форму и уверенность на сцене.

Денис Гатауллин - действующий чемпион мира, двукратный победитель первенств России и Московской области. Его достижения впечатляют, а сам спортсмен признается, что титул чемпиона России имеет для него особое значение.

«Титул чемпиона России очень важен для нас, спортсменов. На сегодняшний день уровень чемпионата России даже выше, чем чемпионата Европы», - отметил Гатауллин.

Свое спортивное путешествие Денис начал с единоборств - бокса и муай-тай. Однако 10 лет назад он увлекся бодибилдингом, что стало поворотным моментом в его карьере. Вдохновляясь легендарными спортсменами, такими как Арнольд Шварценеггер, Денис усердно работал над собой и достиг высот. Гатауллин не только успешно выступает на крупных турнирах, но и делится своими знаниями с молодыми атлетами.

Впереди у Дениса участие в престижном турнире Mr. Universe, который состоится в сентябре следующего года в Дубае. На соревнованиях он будет представлять Россию с флагом и гимном страны, что придает ему дополнительную мотивацию.

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Спортсмены Чехов

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