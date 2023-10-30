Публичные слушания по бюджету Балашихи на ближайшие три года состоятся в конце ноября

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«Очень много было принятых решений в плане Молодежного парламента при Совете депутатов: по его формированию, делегированию представителя в областной Молодежный парламент. Но и ряд наших положений и нормативов», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе вырастут зарплаты бюджетников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Очередное заседание в администрации состоялось, присутствовали 25 депутатов - кворум собран. Всего разобрали 25 вопросов. Основные темы касались казны округа. К середине следующего ноября для формирования бюджета Балашихи от Московской области выделят субсидии и субвенции.

Внесли новое положение о налоге на землю и изменения в плане освобождения от уплаты земельного налога бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Назначили публичные слушания по бюджету Балашихи на ближайшие три года. Они состоятся 21 ноября в 17:00 в здании многофункционального центра «Мои документы».

Также недавно прошли выборы в Молодежный парламент. В новый состав вошли 83 человека.