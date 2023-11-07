Птицекомплекс в Шаховской будет экспортировать продукцию в Китай

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Компания работает с 2017 года. Птицефабрика завела породу кур «Чистые Линии» чешской программы Доминант и получила статус генофондового хозяйства. Теперь комплекс имеет официальный статус предприятия, специализирующегося на сохранении генофонда и разведении птицы для селекционных целей.

«Сейчас общее поголовье составляет более 100 тысяч голов. В 2024 году мы планируем выходить на получение статуса племенного завода за счет увеличения поголовья», - сообщил директор птицеводческого комплекса Роман Малкин.

На птицеводческой ферме трудятся 35 человек. В ближайшее время комплекс намерен закончить строительство второй очереди, чтобы выйти на новые мощности, которые позволят компании начать экспортировать племенную продукцию.

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