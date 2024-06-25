25 июня 2024, 12:57

Птенца сокола спасли в Балашихе после урагана

ИА "Большая Балашиха"
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Птенца хищной птицы спали после сильного дождя, который накрыл Подмосковье 20 июня. Сокола нашли возле редакции информагенства.

В результате спасательной спецоперации пустельгу поймали, посадили в коробку и отвезли в ветеринарную клинику «Зеленый попугай». После обследования выяснилось, что птенец не пострадал.

По словам специалистов, теперь пернатому предстоит двухнедельное обследование и реабилитация. Это необходимо, чтобы птица научилась летать и охотиться. После его выпустят на волю. Лечение хищной птицы будет бесплатным по государственной программе.

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Птицы Балашиха
25 июня 2024, 13:10
Цепочку из 13 магнитов удалили из кишечника 2-летнего ребенка в Королеве
Пресс-служба Минздрава МО
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Двухлетний ребенок поступил в приемное отделение Королевской больницы с болью в животе и рвотой. Со слов мамы, девочка проглотила магнитные шарики, с которыми она играла накануне. Диагностика подтвердила предположение.

В кишечнике ребенка оказалась цепочка из 13 сцепленных между собой магнитов. Поскольку боли в животе сохранялись, врачи приняли решение об операции лапаротомическим методом.

«Наши замечательные хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина успешно извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение. Сейчас ребенок находится под нашим контролем, состояние стабильное», - сказал исполняющий обязанности заведующего отделением детской хирургии Королевской больницы Евгений Щербаков.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Дети Больницы Врачи Королев
25 июня 2024, 12:58
Более 500 самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с января
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО
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Инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области выявили более 500 самовольно занятых лесных участков с начала 2024 года. Патрулирование территорий лесного фонда проводится регулярно, а главная цель подобных рейдов — пресечь нарушения.

«Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Звенигородском лесничествах», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что нарушителям за самовольное занятие участка придется заплатить штраф: физическим лицам - до 50 000 рублей, должностным - до 100 000, юридическим - до 300 000 рублей. Кроме того, помимо штрафов предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

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Штрафы Мусор
25 июня 2024, 12:36
Новый пошивочный цех построят в Сергиевом Посаде к 2027 году
Медиасток.рф
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Новое швейное производство появится в Сергиевом Посаде в 2027 году. Компания получила участок для строительства цеха по программе «Земля за один рубль».

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания «Силуэт» получила участок на условиях льготной аренды для запуска импортозамещающего проекта.

«Инвестор вложит 20 миллионов рублей в запуск предприятия. Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. На заводе будет создано 10 рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Льготные условия аренды действует в течение трех лет, а в будущем компания сможет выкупить этот участок за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Сергиев Посад Промышленность
25 июня 2024, 12:31
Строительство центра обработки данных Wildberries началось в Дубне
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России начали строить в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 миллиарда рублей. Запуск позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года», - отметила зампред Зиновьева.

В здании будет пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок.

«В проекте Центра обработки данных реализован принцип модульности - рабочие площади можно расширить по мере необходимости в будущем. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме», - отметила генеральный директор проектной компании WildTeam Мария Болдырева.

Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Дубна

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