Птенца сокола спасли в Балашихе после урагана
Птенца хищной птицы спали после сильного дождя, который накрыл Подмосковье 20 июня. Сокола нашли возле редакции информагенства.
В результате спасательной спецоперации пустельгу поймали, посадили в коробку и отвезли в ветеринарную клинику «Зеленый попугай». После обследования выяснилось, что птенец не пострадал.
По словам специалистов, теперь пернатому предстоит двухнедельное обследование и реабилитация. Это необходимо, чтобы птица научилась летать и охотиться. После его выпустят на волю. Лечение хищной птицы будет бесплатным по государственной программе.
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