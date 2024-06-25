Птенца сокола спасли в Балашихе после урагана

В результате спасательной спецоперации пустельгу поймали, посадили в коробку и отвезли в ветеринарную клинику «Зеленый попугай». После обследования выяснилось, что птенец не пострадал.

По словам специалистов, теперь пернатому предстоит двухнедельное обследование и реабилитация. Это необходимо, чтобы птица научилась летать и охотиться. После его выпустят на волю. Лечение хищной птицы будет бесплатным по государственной программе.

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