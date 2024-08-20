Психологический тренинг провели для ребят из молодежного центра Дмитрова

Игру «Бункер» для молодежи из центра «квАРТал» провела психолог Дарья Тармаева. Задача каждого участника - отстоять свои интересы с помощью разных способов влияния, развить навыки группового взаимодействия.

Сюжет игры перемещает ребят в бункере после ядерного взрыва. У каждого игрока есть роль: ученый, врач, актер и так далее. Все вместе игроки должны выбрать самых полезных участников по состоянию здоровья и навыкам, ведь глобальная цель игры - выйти на поверхность Земли и основать новую цивилизацию.

Отметим, что это не первая встреча психолога с ребятами. Ранее воспитанники учреждения участвовали в тренингах, играх и лекциях. Игра «Бункер» вновь состоится в сентябре.

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