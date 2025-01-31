Психологи подмосковной Системы-112 оказали помощь свыше 40 тыс. раз с 2015 года

«Человек может попросить психологической помощи, когда звонит в Систему-112. А бывает так, что оператор принимает вызов и понимает, что человек находится в сложном эмоциональном состоянии. Тогда наш оператор сам предлагает помощь психолога и переключает на меня или другого специалиста», - рассказала Алексеева.

Чаще всего психологам приходится работать в экстренных ситуациях, когда у звонящего есть угроза жизни своей или близких людей. Разговор со специалистом позволяет облегчить состояние человека и подготовить его к дальнейшему взаимодействию со службами.

В последние годы количество обращений к психологам Системы-112 растет. Только в январе 2025 года они оказали помощь более 60 раз. А с момента запуска службы в 2015 году специалисты провели свыше 40 тысяч консультаций.

«Люди стали больше доверять психологам. Если раньше считалось чем-то стыдным пойти и рассказать все специалисту, сейчас у людей есть культура и ответственное отношение к своему здоровью. С психологическими проблемами тоже нужно работать. Поэтому стали чаще звонить, больше раскрываться», - говорит специалист.

В Систему-112 за психологической помощью можно звонить в ситуациях, когда человек понимает, что не справляется сам. Это могут быть семейные конфликты, вопросы эмоционального выгорания и зависимостей, сложности в отношениях с родителями и многие другие.