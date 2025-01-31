31 января 2025, 17:55

Психологи подмосковной Системы-112 оказали помощь свыше 40 тыс. раз с 2015 года

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Подмосковная Система-112 работает уже 10 лет и оказывает жителям разные виды неотложной помощи. Один из них — это поддержка психологов, которая тоже спасает людей. Об этой работе в интервью Ксении Присекиной рассказала старший специалист по приему и обработке экстренных вызовов Дарья Алексеева.

«Человек может попросить психологической помощи, когда звонит в Систему-112. А бывает так, что оператор принимает вызов и понимает, что человек находится в сложном эмоциональном состоянии. Тогда наш оператор сам предлагает помощь психолога и переключает на меня или другого специалиста», - рассказала Алексеева.

Чаще всего психологам приходится работать в экстренных ситуациях, когда у звонящего есть угроза жизни своей или близких людей. Разговор со специалистом позволяет облегчить состояние человека и подготовить его к дальнейшему взаимодействию со службами.

В последние годы количество обращений к психологам Системы-112 растет. Только в январе 2025 года они оказали помощь более 60 раз. А с момента запуска службы в 2015 году специалисты провели свыше 40 тысяч консультаций.

«Люди стали больше доверять психологам. Если раньше считалось чем-то стыдным пойти и рассказать все специалисту, сейчас у людей есть культура и ответственное отношение к своему здоровью. С психологическими проблемами тоже нужно работать. Поэтому стали чаще звонить, больше раскрываться», - говорит специалист.

В Систему-112 за психологической помощью можно звонить в ситуациях, когда человек понимает, что не справляется сам. Это могут быть семейные конфликты, вопросы эмоционального выгорания и зависимостей, сложности в отношениях с родителями и многие другие.

Психология
31 января 2025, 17:56
Доброволец из Владимира подписал контракт на военную службу в Балашихе
Медиасток.рф
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Доброволец Владимир приехал в пункт отбора граждан на военную службу в Балашихе, чтобы подписать контракт. Он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

Доброволец из Московской области рассказал о мотивации подписать контракт на военную службу в Балашихе.

«Работал в больнице девять лет. Решил пойти, чтобы помочь своим близким людям. Всю жизнь помогаю людям. Своим нужно помогать. У меня есть жена и четверо детей - три дочки и сын. Все переживают за меня, но поддерживают мое решение. Переживать за близкого - это естественно», - рассказал доброволец.

Добровольцу исполнилось 35 лет. Он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать и помогать», - сказал об участниках СВО президент России Владимир Путин.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию и первичное обучение, открыть счет в банке, получить консультацию юриста и справки о льготах и выплатах.

Дополнительную информацию можно получить в Центре подготовки контрактников в Балашихе на сайте или по номеру телефона: 8 (495) 990-77-77.

Военные Балашиха
31 января 2025, 17:48
Проспект Мира полностью реконструируют в Реутове
Медиасток.рф
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Одну из главных городских улиц ждет масштабная модернизация. Заложенный в 1965 году проспект станет современным и комфортным пространством к 85-летию Реутова.

Специалисты полностью поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок тротуары и зоны парковки, установят новое освещение и посадят деревья и кустарники. Незаконные конструкции и реклама будут убраны.

За последние годы в Реутове модернизировали несколько общественных пространств. На улице Октября появился новый сквер с современным освещением и озеленением, а у станции МЦД-4 «Реутово» обновили пешеходные зоны. Пять улиц города отремонтировали в прошлом году, было обновлено около 32 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В 2025 году модернизация также ожидает скверы на улицах Парковой, Ленина, Октября и Юбилейном проспекте. В марте начнутся проектно-изыскательские работы в Центральном парке, который заложили почти 30 лет назад. Планируется обновление улиц Дзержинского и Молодежной, которые горожане назвали приоритетными.

Дороги Реутов Ремонтные работы
31 января 2025, 16:58
Патриотическая акция «Блокадная ласточка» прошла в Богородском округе
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День освобождения Ленинграда от блокады стал поводом для патриотической акции в Доме культуры «Стромынь» Богородского городского округа. Участники создали поделки в виде ласточек, символизирующих мужество и веру людей, переживших тяжелые времена.

На мероприятии ребята узнали о значении ласточки для ленинградцев в годы блокады. Мастер-класс напомнил о том, как важно сохранять память о прошлом и ценить мирную жизнь. Несмотря на ужасы войны и голод, горожане не теряли надежды на победу.

Ласточка стала символом веры и упорства. Во время блокады многие ленинградцы носили ее на груди в ответ на угрозы врага. Изготавливаемые из жестяных банок, эти значки с изображением птицы и маленьким письмом подчеркивали стойкость духа населения.

Кроме того, ласточка ассоциируется с удивительным событием на шпиле Адмиралтейства, где альпинисты, восстанавливая защитный чехол, нашли гнезда с птенцами. Они сделали все возможное, чтобы спасти птиц. Это событие стало стало символом жизни, вопреки самым трудным условиям.

Богородский Блокада Ленинграда
31 января 2025, 16:28
Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год
Медиасток.рф
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Свыше 17,4 тысячи камер системы «безопасный регион» установили в Подмосковье в 2024 году. Их общее количество превысило 150 тысяч.

За год на улицах Подмосковья разместили 17,4 тысячи видеокамер, из них 10,8 тысячи - в общественных местах и рядом с социальными объектами и 6,5 тысячи - на подъездах.

Камеры помогают вывить нарушение и последовательность действий преступника. Они также помогают предотвратить будущие преступления.

«Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов», - пояснили в управлении региональной безопасности.

Увеличение количества камер на улицах позволяет жителям чувствовать себя безопаснее.

Предложить место для размещения устройств могут все желающие. Для этого нужно поучаствовать в ежегодном голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе».

Благоустройство

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