16 сентября 2024, 17:15

Психологи НИКИ детства за год проконсультировали более 125 детей с диабетом

ники детства
Читайте нас в: Google Новости

В рамках проекта «Семейная школа сахарного диабета» в институте НИКИ детства юные пациенты с диабетом первого типа и их семьи могут получить психологическую поддержку. Проект запустили в 2023 году. Он направлен на помощь семьям, впервые столкнувшимся с инсулинозависимым диабетом.

«Дело в том, что диабет требует постоянного контроля состояния и питания, требует изменения режима жизни всей семьи. Ответственность за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей и справляются с этим не все», - отметила клинический психолог НИКИ детства Лилит Киракосян.

На данный момент консультации получили более 125 детей и их родителей. Специалисты отмечают, что эндокринные патологии часто связаны с психоэмоциональным состоянием, а в половине случаев развитию диабета предшествуют стрессы, конфликты в семье или насилие.

Отмечается, что особенно психологическая помощь необходима подросткам, которые часто сталкиваются с трудностями принятия новых правил, что приводит их в больницу в тяжелом состоянии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Диабет
16 сентября 2024, 18:14
Можайской больнице исполнилось 193 года
Читайте нас в: Google Новости
Можайская больница отмечает день рождения 16 сентября. Со дня основания главному медучреждению округа исполнилось 193 года.

Первое упоминание о больнице хранится в документах фонда Московского врачебного управления. Согласно им «16 сентября 1831 года организация поставки продовольствия для больных воинских чинов, находящихся на излечение в Можайской больнице, было поручено мещанину Авдюнину». Эту дату и считают днем основания медицинского учреждения.

В 1837 году в больнице обустроили два общественных флигеля: в правой части здания находились комнаты начальника инвалидной команды, сени с чуланом и кухня, а в левой - канцелярия и мастерская, сени, кладовка с оружием и амуницией, сарай и погреб.

Вместо этих флигелей п о проекту 1836 года планировали построить двухэтажную кирпичную больницу на 30 кроватей. Предполагается, что ее возвели в середине XIX века, а точную дату постройки определить не смогли.

Современная больница в Можайске - это многопрофильное учреждение. В ней расположена поликлиника, женская консультация, амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы.

Медицинское учреждение обслуживает более 91 тысячи человек, из них порядка 11 тысяч детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Поликлиники Можайск
16 сентября 2024, 18:13
Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья
МТДИ МО
Читайте нас в: Google Новости
Представители Мосавтодора отремонтировали искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах Подмосковья, сообщили в Минтрансе. Работы провели в Егорьевске, Коломне, Котельниках, Малаховке, а также в деревне Дубровки и селе Невское.

В Минтрансе отметили, что искусственные неровности устанавливают для снижения скорости на участках рядом с социально важными объектами и в местах с частыми нарушениями ПДД. Специалисты регулярно обследуют дороги и ремонтируют элементы, влияющие на безопасность: ограждения, светофоры, знаки и освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
16 сентября 2024, 18:11
Сотрудники подмосковного онкодиспансера поучаствовали в экоакции
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие в региональной экологической акции в Кучинском участковом лесничестве. Гостями мероприятия стали официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, а также представители различных служб и ведомств.

«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», - рассказала специалист по связям с общественностью онкодиспансера Вероника Грачева.

В акции «День в лесу», которую проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, приняли участие около двух тысяч жителей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Экология
16 сентября 2024, 18:08
Пробные запуски тепла начались в котельных Подмосковья
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Пробные топки начались в котельных Подмосковья. Кратковременные запуски тепла помогут определить готовность системы к зиме, отметили в Министерстве энергетики Московской области.

«С 15 сентября мы начали пробные топки. Все магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением и находятся в таком состоянии до непосредственного запуска котельной. Идет проверка газового оборудования, циркуляционных насосов, после чего - поочередный запуск каждого котла, выход на режим», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Пробные топки покажут, что система успешно запущена после планового ремонта или что требуются срочные меры по устранению дефектов.

Пробная топка проводится в течение 72 часов. В случае выявления неисправностей будут приняты меры.

К отопительному периоду в Подмосковье подготовят 2,8 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 18 тысяч километров сетей водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения), 14 тысяч километров сетей водоотведения, 43,2 тысячи подстанций, 103 тысячи километров электросетей, 62,4 тысячи километров газопроводов.

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В каждом МКД проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление

Новости по теме