Психологи из Ступина объяснили, как у детей развивается эмоциональный интеллект

На территории Московской области на сегодняшний день действуют 26 семейных центров, где работают психологи, педагоги и другие специалисты, которые помогают детям и родителям в трудных ситуациях. Помощь в этих центрах оказывается бесплатно, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Психолог Семейного центра «Ступинский» рассказывает, что часто родители сталкиваются с собственной эмоциональной закрытостью, которая оказывает влияние на развитие эмоционального интеллекта у ребенка. Иногда взрослые не готовы понимать и принимать эмоции ребенка, потому что не осознают их в себе.

Они хотят, чтобы ребенок себя вел «хорошо» и спокойно - радовался тихо и веселился сдержанно. На самом деле, истинное значение «хорошего поведения» - это удобное поведение. Такое спокойное поведение подавляет чувства. Ребенок понимает, что плакать, злиться и обижаться - неправильно, и поэтому он подавляет эти чувства. Сначала он перестает их показывать, а затем и осознавать.

Психолог объясняет, что подавление таких неприятных эмоций, как обида, страх, зависть, печаль и гнев, может привести к проблемам в общении и нарушениям в психической сфере, таким как навязчивые состояния, эмоциональные вспышки, психосоматические заболевания и неожиданные страхи.

Однако, разрешая проявление эмоций, существует риск вседозволенности. С одной стороны, ребенку нужно время, чтобы понять и принять свое эмоциональное состояние в разных ситуациях и научиться справляться самостоятельно. С другой стороны, отсутствие контроля над поведением может привести к вседозволенности.

Специалисты добавили, что человек может быть счастливым только тогда, когда он способен понимать и распознавать свои чувства, умеет управлять ими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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