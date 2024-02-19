Психолог провела лекцию о подростковой агрессии для школьников из Королева

По словам клинического психолога Московского областного наркологического диспансера Юлии Жеравовой, агрессивность подростков часто вызвана нарушениями в эмоциональной сфере, а поведение они зачастую копируют со своих сверстников, при этом не отдавая себе отчета, насколько это физически и эмоционально болезненно для того, над кем они издеваются.

«Алкоголь, курение, нецензурная лексика, оскорбления и травля других транслируются с экранов телевидения и в просторах интернета. Подростки не осознают, за что их наказывают, если так делают все», - отметила Жеравова.

По ее мнению, особенно важны доверительные отношения с родителями. Не менее важную роль играет и правильное распределение личного времени, досуг, увлечения и хобби.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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