Психолог МОЦОМД Урсул рассказала о плюсах соцсетей для подростков

По словам Урсул, подростки расширяют знания, пользуясь соцсетями. Вместе с тем интернет может навредить неокрепшим умам.

«Одной из серьезных проблем является кибербуллинг, который может вызывать у подростков чувство тревоги, депрессии и способствуют развитию низкой самооценки», - напомнила она.

Психолог предупредила - чрезмерное увлечение соцсетями способно оторвать подростков от реальных встреч. Это ударит по их навыкам общения и социальному развитию. Чтобы избежать нежелательных последствий, в МОЦОМД порекомендовали родителям чаше проводить время с детьми и больше разговаривать с ними.

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