Психолог из Черноголовки Николай Бусловский назвал способы борьбы с тревогой

«Первое - озвучьте свои мысли и чувства. Можно просто сказать вслух, поговорить с близким человеком или записать. Полезно отследить, как эмоции проявляются в физических ощущениях и в поведении. Второе - верните себе чувство контроля. Люди часто испытывают беспомощность, когда сталкиваются со страшной ситуацией. Важно помнить, что есть вещи, которые вы контролируете», - Николай Бусловский.

Чтобы снизить уровень тревоги, специалист рекомендует ограничивать поток информации. Полностью игнорировать новости не получится, но можно выбрать один-два источника, которым доверяете.

Если тревожно, сосредоточьтесь на повседневных делах. Это именно та часть жизни, которую можно контролировать.

«Можно поработать волонтером - всегда есть люди, которым нужна помощь. Вам тоже станет лучше - будет больше чувства контроля и меньше ощущения беспросветности. Если страх вернулся, используйте техники успокоения. Ищите поддержку. Общение с семьей и друзьями помогает снизить тревогу. Если чувствуете, что не справляетесь, обратитесь к специалисту», - подчеркнул психолог.

Ранее стало известно, что семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.