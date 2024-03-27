Психиатр из Лобни Лада Олексенко напомнила о вреде курения электронных сигарет

«Постоянное употребление вейпов может привести к проблемам с сердцем, легкими, а также зависимости от никотина. Как первый орган, встречающий весь химический состав никотиновых аэрозолей, самый существенный вред от потребления вейпов получает дыхательная система», - подчеркнула она.

От никотина также страдают нервная, эндокринная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы. Зачастую у детей курение вейпов переходит в курение обычных сигарет.

Врач также напомнила родителям, что к основным признакам того, что ребенок пристрастился к вейпу, относят: растущие карманные расходы, запах химических ароматизаторов, чрезмерно тщательное мытье рук при приходе с улицы, усиленная читка зубов перед общением с родителями, упадок сил или агрессия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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