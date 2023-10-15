Психиатр из Истры рассказала о первых признаках деменции

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По ее наблюдениям, близкие обращаются за помощью только в тех случаях, когда изменения становятся необратимыми и они не знают, что делать. Таким образом они пропускают первую стадию заболевания. Многие хотят поместить бабушку или дедушку в специализированное учреждение.

«На второй стадии развития заболевания пожилые люди могут выйти в магазин и заблудиться, забывают имена, забывают о чем говорили. У них появляются проблемы с самообслуживанием - трудно одеться или сходить в туалет. Это фаза необратима», - поясняет доктор.

Одиночество является не лучшим спутником для психического здоровья. Во время пандемии изоляция разъединила многие семьи, они стали общаться с бабушками и дедушками только через видеосвязь. Однако все люди, особенно пожилые, нуждаются в общении и заботе со стороны близких.

«Пожилые люди - те же дети, им нужны внимание и уход. Человек привык к определенному образу жизни, к общению, любое изменение привычного уклада жизни не в лучшую сторону сказывается на психическом состоянии бабушек и дедушек, у них обостряются сердечно-сосудистые заболевания, - рассказывает Валерия Мещерякова.

Валерия Мещерякова придерживается мнения, что пожилому человеку, независимо от стадии развития деменции, будет лучше находиться в семье. Большинство родственников не могут постоянно присматривать за больным, поэтому необходимо обратиться за помощью в социальные службы. Однако доктор убеждена, что помещение близкого человека в пансионат ухудшит его состояние. В любой стадии болезни, не стоит злиться на старших родственников, они нуждаются в поддержке, тепле и заботе.

В заключение специалист посоветовала не затягивать с обращением к врачу при появлении первых симптомов. Если этого не сделать, то состояние может усугубиться.

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