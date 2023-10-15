Психиатр из Истры рассказала о первых признаках деменции

15 октября 2023, 17:37
Светлана Борщева
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Осень всегда сопровождается ухудшением психического состояния и возникновением других расстройств. В рамках Недели психического здоровья психиатр Валерия Мещерякова из Истринской больницы рассказала, на что следует обратить внимание при общении с близкими, чтобы не упустить серьезное заболевание.

По ее наблюдениям, близкие обращаются за помощью только в тех случаях, когда изменения становятся необратимыми и они не знают, что делать. Таким образом они пропускают первую стадию заболевания. Многие хотят поместить бабушку или дедушку в специализированное учреждение.

«На второй стадии развития заболевания пожилые люди могут выйти в магазин и заблудиться, забывают имена, забывают о чем говорили. У них появляются проблемы с самообслуживанием - трудно одеться или сходить в туалет. Это фаза необратима», - поясняет доктор.

Одиночество является не лучшим спутником для психического здоровья. Во время пандемии изоляция разъединила многие семьи, они стали общаться с бабушками и дедушками только через видеосвязь. Однако все люди, особенно пожилые, нуждаются в общении и заботе со стороны близких.

«Пожилые люди - те же дети, им нужны внимание и уход. Человек привык к определенному образу жизни, к общению, любое изменение привычного уклада жизни не в лучшую сторону сказывается на психическом состоянии бабушек и дедушек, у них обостряются сердечно-сосудистые заболевания, - рассказывает Валерия Мещерякова.

Валерия Мещерякова придерживается мнения, что пожилому человеку, независимо от стадии развития деменции, будет лучше находиться в семье. Большинство родственников не могут постоянно присматривать за больным, поэтому необходимо обратиться за помощью в социальные службы. Однако доктор убеждена, что помещение близкого человека в пансионат ухудшит его состояние. В любой стадии болезни, не стоит злиться на старших родственников, они нуждаются в поддержке, тепле и заботе.

В заключение специалист посоветовала не затягивать с обращением к врачу при появлении первых симптомов. Если этого не сделать, то состояние может усугубиться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Московской области.

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Врачи психология
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи

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