Пряник весом 200 килограммов приготовят в Мытищах для рекорда России

Готовить пряник кондитеру помогают студенты Российского университета кооперации.

«Мне предложили помощь в сообществе „Нежный бизнес“. Благодаря их связям удалось договориться с университетом о предоставлении помещения в учебной части. Здесь мне помогают заинтересовавшиеся проектом студенты. Сегодня мы готовим карамель и печем коржи, готово уже около 40 штук», - рассказывает Максим Топорищев.

Для его пряника-гиганта нужно 300 коржей.

«Мне очень помогает наша совместная работа с Максимом, так как я получаю дополнительную практику. Кондитерский труд требует внимания к деталям. Я с удовольствием совмещаю учебу и помощь в проекте», - говорит студентка Ангелина Маракина.

Преподаватель РУКа Ирина Талалаева отметила, что за 10 лет работы ее студенты еще никогда не участвовали в таком масштабном проекте.

Презентация пряника состоится 23 декабря в ТРЦ «Июнь» в Мытищах. Рекордное изделие планируют выставить на передвижной платформе на первом этаже.

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