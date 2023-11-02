Пряник весом 200 килограммов приготовят в Мытищах для рекорда России
Кондитер из Мытищ Максим Топорищев готовит трехметровый пряник весом 200 килограммов. Гигантский десерт представят публике 23 декабря — тогда же эксперты сделают замеры для регистрации рекорда России.
Готовить пряник кондитеру помогают студенты Российского университета кооперации.
«Мне предложили помощь в сообществе „Нежный бизнес“. Благодаря их связям удалось договориться с университетом о предоставлении помещения в учебной части. Здесь мне помогают заинтересовавшиеся проектом студенты. Сегодня мы готовим карамель и печем коржи, готово уже около 40 штук», - рассказывает Максим Топорищев.
Для его пряника-гиганта нужно 300 коржей.
«Мне очень помогает наша совместная работа с Максимом, так как я получаю дополнительную практику. Кондитерский труд требует внимания к деталям. Я с удовольствием совмещаю учебу и помощь в проекте», - говорит студентка Ангелина Маракина.
Преподаватель РУКа Ирина Талалаева отметила, что за 10 лет работы ее студенты еще никогда не участвовали в таком масштабном проекте.
Презентация пряника состоится 23 декабря в ТРЦ «Июнь» в Мытищах. Рекордное изделие планируют выставить на передвижной платформе на первом этаже.
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