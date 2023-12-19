Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе

В ходе беседы будет рассмотрена реализация проекта «Зима в Подмосковье», а также мероприятия, посвященные зимнему периоду, которые будут организованы на городских и парковых территориях.

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