19 декабря 2023, 02:59

Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе

РИА «Новости»
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В прямом эфире 26 декабря с Анастасией Савченко, директором департамента по развитию культуры и туризма Министерства культуры и туризма Московской области, можно будет обсудить вопросы, относящиеся к реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Прямая линия начнется в 12:00.

В ходе беседы будет рассмотрена реализация проекта «Зима в Подмосковье», а также мероприятия, посвященные зимнему периоду, которые будут организованы на городских и парковых территориях.

Возможность задать вопрос напрямую Анастасии Савченко появилась у пользователей сервиса госуслуг. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале и перейти по ссылке.

19 декабря 2023, 03:39
Тепло от новой котельной получат около 1000 жителей села Подхожее в Серебряных Прудах
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На территории городского округа Серебряные Пруды Московской области Главгосстройнадзором проводится проверка по вопросу строительства блочно-модульной котельной. Строительство объекта в селе Подхожем началось в сентябре 2021 года.

Площадь котельной составляет 85,5 квадратных метра при мощности в 2.4 мегаватта. Для работы новой котельной не требуются рабочие руки, так как она оснащена современным оборудованием и полностью автоматизирована.

Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 958 человек. Село включает в себя многоквартирные дома, а также учреждения социальной сферы - школу, детский сад и дом культуры.

Объект возвели в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

19 декабря 2023, 02:25
Жителям Серпухова напомнили о правилах безопасности во время движения поездов
Unsplash
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В Серпухове представители администрации округа совместно с представителями транспортной полиции провели рейд по соблюдению правил безопасности на одноименной железнодорожной станции. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Пассажиры получили напоминания о правилах безопасности, а также информационные листовки. За год в округе провели более 100 рейдов, направленных на снижение уровня смертности на железных дорогах.

В рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности в регионе на железных дорогах проводятся работы по строительству и ремонту пешеходных переходов, а также ликвидируются все незаконные подходы к железнодорожным путям. Кроме того, для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге организуется дежурство с установлением камер и проведением специальных мероприятий.

В Минтрансе региона попросили жителей и гостей Подмосковья быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Поезда
19 декабря 2023, 01:18
Участники более 4,7 тысячи аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю
Unsplash
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За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП, которая находится в Центре безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО), поступило 4750 звонков от участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Там отметили, что 1731 человек, обратившийся за помощью при оформлении столкновений, получили ее в центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили «Европротоколы» благодаря консультациям сотрудников «горячей линии».

В Подмосковье существует единая служба помощи при ДТП, оказывающая помощь всем участникам дорожного движения. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь - консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь - оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи - их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водители, которые пострадали в результате ДТП, могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

ДТП
19 декабря 2023, 00:39
Рейды по безопасности на железнодорожных путях провели в Чехове
РИА «Новости»
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В рамках профилактических мер по безопасности на железной дороге, проводившихся на железнодорожной станции Чехов, провели рейд. В Минтрансе Подмосковья отметили, что в ходе мероприятия работники администрации и сотрудники транспортной полиции провели разъяснительную работу о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

Они раздали жителям 30 информационных материалов. Сотрудниками транспортной полиции Московской области ежедневно проводятся дежурства на станциях, где зафиксированы самые страшные случаи смерти. Это делается для того, чтобы снизить уровень смертности на железных дорогах региона.

Более 100 рейдов по безопасности прошли в Чехове с начала года. Все жители и гости области должны соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон и переходить железнодорожные пути только в том случае, если это разрешено светофором.

Чехов

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