Прямой эфир про обновления в электронном магазине госзакупок Подмосковья пройдет 14 декабря

Праздничную иллюминацию начали включать в Подмосковье с 1 декабря. За несколько первых дней зимы в городских округах установили уже 500 новогодних елок.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что почти все городские округа уже установили новогодние ели. Во многих муниципалитетах прошли праздники по этому случаю.

Например, в Солнечногорске на набережной озера Сенеж прошел парад Дедов Морозов, а все желающие смогли принять участие в мастер-классах и сфотографироваться со сказочными героями. В Сергиевом Посаде гости могли согреться у теплого очага, всех угощали чаем из самовара и баранками. В Орехово-Зуеве торжественное мероприятие прошло в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

Рекордсмен по количеству елок - Домодедово, где уже украсили 32 дерева. В Реутове 27 елей, в Сергиево-Посадском городском округе - 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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