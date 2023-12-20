Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков пройдет в Подмосковье 26 декабря
Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Встреча состоится 26 декабря в 11:00 в Telegram-канале ведомства.
На вопросы жителей ответят представители министерства, а также фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.
Направить вопросы для рассмотрения в эфире необходимо заранее на почту mzhp_ds@mosreg.ru. Заявки будут принимать до 12:00 25 декабря.
Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.
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